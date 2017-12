Linde Merckpoel, Bram Willems en Eva De Roo presenteren opnieuw de Warmste Week TK en Yannick De Spiegeleir

Linde Merckpoel, Bram Willems en Eva De Roo zullen de Warmste Week opnieuw presenteren. Showbizz De presentatoren voor de Warmste Week van Music for Life zijn bekend, en het gaat om hetzelfde team als vorig jaar. Vanaf 18 december zullen Eva De Roo, Linde Merckpoel en Bram Willems opnieuw de kou trotseren voor het goede doel.

Studio Brussel kondigde de Warmste Week aan met een een Facebook Live vanuit het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. De drie presentatoren moesten daar op een dok wachten met hun rug naar de camera tot er voldoende vlammetjes verzameld waren. Zodra er genoeg 'warmte' werd gestuurd, doken de drie in duikpak (inclusief zwemvliezen) de ijskoude vijver in. De aandachtige kijker had al snel door wie er onder de zwembrillen verstopt zat.

Onder het motto “iedereen zorgt voor iedereen” zullen ze een week lang non-stop live radio maken vanuit het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke.

Nieuwe locatie

Dezelfde gezichten dus als vorig jaar, maar de locatie is wél nieuw. Dit jaar wordt er niet uitgezonden vanuit De Schorre in Boom, maar vanuit Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Onder het motto "iedereen zorgt voor iedereen" zullen ze een week lang non-stop live radio maken terwijl ze moeten slapen op een drijvend ponton.

Maandag maakt Studio Brussel alle info over de Warmste Week bekend. Het staat wel al vast dat er plaatjes gedraaid zullen worden voor meer dan 1.000 goede doelen. De Warmste Week start op maandag 18 december.

Yannick De Spiegeleir De drie presentatoren doken de ijskoude vijver in.

VRT Eva, Bram en Linde.