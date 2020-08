Linde Merckpoel beleeft zwangerschap niet op roze wolk: “Het maakt me vaak radeloos, onzeker en droevig” BDB

13 augustus 2020

11u08

Bron: Instagram 0 Showbizz In een openhartige Instagram-post geeft VRT-stem Linde Merckpoel (35) toe dat ze niet op een roze wolk zit tijdens de zwangerschap van haar eerste kindje. “Ik heb al serieus gevloekt, gehuild en gepanikeerd de laatste tijd. Er komt namelijk iets gigantisch op mij af wat ik niet kan inschatten, iets wat mij schrik aanjaagt en wat heel mijn leven finaal overhoop gaat halen”, schrijft ze.

Merckpoel, die vanaf september aan de slag gaat bij Eén, kroop in haar pen nadat er heel wat reacties gekomen waren op een interview dat ze deze week gaf aan de krant De Standaard. Daarin vertelde de vijf maanden zwangere presentatrice dat ze al in de rouw is geweest om de dingen die ze zal moeten opgeven, wanneer ze in december mama wordt. “Ja, de baby is gepland en uiteraard verlangen m’n vriend Jef en ik naar dat kindje, maar op dit moment overheerst het ­gevoel dat ik vooral veel moet afstaan”, vertelde ze. “’Je krijgt er veel voor terug”, verzekert iedereen, maar ik kan me daar nog niets bij voorstellen. Het klinkt erg, maar ik ben echt in de rouw geweest over wat ik mogelijk allemaal zal moeten opgeven. Ik voel me vooral een drager, eigenlijk. Een reci­piënt. Als ik in de spiegel kijk, herken ik mezelf niet.”

Arrogante trut

Door die uitspraken kreeg de voormalige StuBru-stem heel wat kritiek. “Sommige mensen noemden mij een verwend nest”, schrijft ze. “Hoe durfde ik droevig zijn, hoe haalde ik het in mijn hoofd om te vertellen dat ik me vaak slecht voel over dat gekke lijf en dat gekke leven dat ik niet meer onder controle lijk te hebben sinds er iets in mij groeit? Totaal respectloos voor de pijn van mensen die - na vele pogingen - niet zwanger kunnen worden. Arrogante trut. Ik zou dankbaar moeten zijn voor het fantastische mirakel dat mij overkomt.”

Geen roze wolk te zien en je voelt je al een mislukte moeder nog voor je het effectief bent Linde Merckpoel

Die reacties deden Merckpoel schrikken, al benadrukt ze dat ze het toch belangrijk vindt om haar verhaal te delen. “Enerzijds omdat er een geweldig fake roze wolk hangt rond zo’n zwangerschap”, vervolgt ze. “Anderzijds zie/lees/hoor ik hoeveel vrouwen wél herkennen wat ik vertel. Het doet mij veel deugd om te horen dat ik hier niet alleen in sta. Want zwanger zijn voelt voor mij écht niet als rozig cadeautje dat in mijn schoot is geworpen. Don’t get me wrong! Ik ben intens dankbaar dat het mij mág overkomen, I count my blessings en ik verlang ernaar om mijn dochter te leren kennen in december. Ik hoop dat ze net zo gulzig in het leven mag staan als haar beide ouders, haar kleertjes liggen netjes opgeplooid, klaar in de kast.”

Paniek

“Maar ik heb ook al serieus gevloekt, gehuild en gepanikeerd de laatste tijd”, laat Linde eerlijk weten. “Er komt namelijk iets gigantisch op mij af wat ik niet kan inschatten, iets wat mij schrik aanjaagt en wat heel mijn leven finaal overhoop gaat halen. Mensen kijken meewarig naar mij als ik het heb over mijn toekomstdromen, verre reizen en professionele ambities. (Iets waar een jonge vrouw in deze moderne wereld toch evenveel recht op heeft als elke man of vergis ik mij?) En dan denk ik: shit, wat overkomt mij hier… Ja, ik heb hiervoor gekozen. Maar hell no, dat wil niet zeggen dat ik weet hoe ik dit ga aanpakken. Het maakt mij dezer dagen vaak radeloos, onzeker, eenzaam en droevig. Voeg daar dan nog een leuke geut hormonen aan toe en je hebt het volledige plaatje: geen roze wolk te zien en je voelt je al een mislukte moeder nog voor je het effectief bent.”

(Lees verder onder de foto.)

De VRT-vlogster laat ook weten dat ze dankbaar is voor de steun van haar omgeving. “Mijn absolute redding zijn mijn lief, mijn familie, mijn psycholoog en - misschien nog het meest van al - mijn leger fantastische vriendinnen”, schrijft ze. “Zelden is m’n hart zo overgelopen van liefde voor die eerlijke, slimme en grappige vrouwen die mij omringen. Het is een zegen om in zo’n veilige omgeving terecht te kunnen met je zorgen, je grote en kleine verdrietjes en de paniek die je overvalt. Het is zo zalig als er geluisterd en gedeeld wordt zonder oordeel, maar met empathie en humor. Ik wens het iedereen toe. Het leven is meer dan zwart of wit. Je kan dankbaar zijn, maar tegelijk verdrietig en in paniek. Sommige dagen zijn zwart, sommige wit, maar de meeste heerlijk grijs en da’s prima.”

Steun van BV’s

De openhartige post van Merckpoel kan op veel waardering rekenen van haar volgers en ook collega-BV’s steken haar een hart onder de riem. “Oh baby, ik ben zo trots op je”, laat Eén-presentatrice en voormalige StuBru-stem Siska Schoeters weten. Ook onder andere Eva Daeleman, Tom Dice, Bazart-zanger Mathieu Terryn en MNM-stem Ann Reymen reageren met hartjes. “Lieve Linde, ik heb die ‘geweldig fake roze wolk’ rond een zwangerschap en bevallen wel mogen meemaken”, schrijft VTM-gezicht An Lemmens. “Voor mij was dat gewoon geweldig tout court. Niks fake. En jij weet als een van mijn vriendinnen dat de omstandigheden er alles naar behalve waren. Mijn ervaring was dus compleet tegenovergesteld aan die van jou : roze wolk met baby, maar hoegenaamd geen partner of vader meer te bespeuren of groot vangnet om dit mee te delen. Het is belangrijk dat alle verhalen rond moederschap gedeeld worden: de mooie, rozige, gelukzalige. De chaotische, verwarrende, verdrietige. De verhalen die niet bestemd waren om te zijn. De verhalen die onverwacht toch vragen om verteld te worden.”

Lees ook:

Wat is er aan de hand bij Studio Brussel? Zender verliest luisteraars én gezichten (+)

Linde Merckpoel in verwachting van eerste kindje: “Een klein projectje, dat steeds groter wordt”

Linde Merckpoel doet jarige mama een trip naar Sri Lanka cadeau: “Met je ouders op reis gaan: dóe het, voor het te laat is” (+)