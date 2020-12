Linde Merckpoel (36) bevallen van dochter Cleo: “Ons hart loopt over van liefde voor jou”

Dit was 2020 voor Linde Merckpoel: “Toen ik hoorde dat we een meisje verwachten, moest ik een week wennen aan het idee”

9 december Een tijdje geleden stelden we jullie, onze lezers, een belangrijke vraag: welke vrouwen maakten het afgelopen jaar het meeste indruk? Jullie lieten massaal van jullie horen en stemden Linde Merckpoel (35) naar plaats 12. Ze vertelt over haar jaar, dat in teken stond van haar zwangerschap én de overstap naar Eén. “Mijn lief Jef is op veel vlakken een ongelooflijke partner. Hij snapt dat hij samen is met een ambitieuze vrouw die er altijd vollen bak voor gaat.” Benieuwd naar alle 20 topvrouwen van 2020? Deze week tellen we af naar 1 en op zaterdag vind je het volledige overzicht in NINA.