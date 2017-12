Linde in tranen na het verhaal van Marinka die haar dochter verloor: "Ze was een fantastische meid, net afgestudeerd met een eigen appartementje" DBJ

11u31 948 VRT Linde Merckpoel Showbizz In de vroegte van de allerlaatste dag van de warmste week werd het Linde allemaal te veel na het horen van het verhaal van Marinka. Zij verloor haar dochter aan de gevolgen van leukemie, maar liet zich niet kennen en beklom vorige week de Afrikaanse berg Kilimanjaro. “Om dichter bij haar te kunnen zijn.”

Atalia heette ze, de dochter van Marinka. Ze was net afgestudeerd toen ze werd gediagnosticeerd met acute leukemie. “Ze was een fantastische meid in de fleur van haar leven", vertelt Marinka. "Ze was net afgestudeerd en had net een eigen appartementje. Ze wilde erin vliegen, in het leven en was altijd vrolijk en opgewekt."

VRT Marinka

Na de diagnose volgde een enorme lijdensweg en daarin werd Atalia bijgestaan door het Wetenschappelijk Fonds Hematologie, een vzw die mensen ondersteunt. Het was dan ook een logische keuze voor Marinka om voor hen geld in te zamelen. “We hebben pakketjes met verzorgingsproducten gemaakt. Na de chemo had Atalia vaak gebarsten lippen en gebroken nagels, dus hebben we er nagellakjes en lippenbalsem ingestopt. Een bladwijzer ook, met wat informatie over het waarom, wie ze was en hoe oud ze gestorven is.”

VRT Linde Merckpoel en Marinka

Marinka zamelde 5.750 euro in, maar dat was niet het enige. “Ik ben pas gisteren weer in België geland, want ik heb vorige week de Kilimanjaro beklommen om dichter bij mijn dochter te zijn. Die heeft een piek die 5.895 meter hoog is, dus dat bedrag gaan we storten voor het goede doel.”