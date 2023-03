Linda Mertens van Milk Inc. blijft maar optreden in Engeland en Spanje: wanneer is België aan de beurt?

TV Van getatoeëer­de elf tot multiver­sum­red­den­de wasserette-uitbaat­ster: kersvers Oscarwinna­res Michelle Yeoh in vijf streaming­tips

Na een rugletsel ruilde ze haar balletdroom in voor een Miss World-deelname om dan furore te maken als bikkelharde kungfu-filmster en op 25-jarige leeftijd vervroegd met pensioen te gaan. Gelukkig keerde Michelle Yeoh begin jaren negentig voltijds terug naar de set, want anders had ze deze week nooit als eerste actrice van Aziatische afkomst de Oscar voor beste actrice buitgemaakt. De Maleisisch-Chinese actievedette heeft net zoals haar personage in de Oscar-slokop ‘Everything Everywhere All At Once’ al een multiversum aan levens geleid en in meer film geschitterd dan een gemiddeld Hollywood-acteur voor mogelijk houdt. Hoewel haar vroege werk vooral beschikbaar is via obscure dvd’s hebben we vijf streamingtips verzameld om deze Aziatische leading lady dringend wat beter te leren kennen. Een overzicht!