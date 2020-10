Linda De Win is al dertig jaar aan de slag als Wetstraatjournalist: “Ik had het gevoel dat ik me als vrouw extra moest bewijzen”

Zij en haar schrijvende collega Annelies Rutten prijken nu nog steeds als enige vrouwen op de laureatenlijst van de quiz. Wat vindt Linda van al die vrouwelijke nieuwkomers in het centrum van de politieke macht? “Ik vind het niet meer dan vanzelfsprekend dat vrouwen steeds vaker in beeld komen, ook in de bovenste geledingen van de politiek”, vertelt ze in Story. “Dat werd hoog tijd en het feit dat er deze keer ook werk van is gemaakt en gendergelijkheid is bereikt in de regering, is een goede zaak. Dat er nu ook een jongere generatie mannelijke partijvoorzitters is opgestaan, heeft daar wellicht ook mee te maken. Het is goed dat het besef ook bij hen is gerijpt dat die oververtegenwoordiging van mannen in een regering echt niet meer van deze tijd is.”