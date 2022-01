Linda de Mol verbreekt relatie met Jeroen Rietbergen na ‘The Voice’-schandaal: “Een verschrikkelijke nachtmerrie”

ShowbizzLinda de Mol (57) heeft Jeroen Rietbergen (50) na een relatie van veertien jaar aan de deur gezet. Dat maakt de presentatrice zelf bekend in een statement. “Ik heb mijn relatie verbroken, Jeroen woont niet meer bij mij.” Het bandlid van ‘The Voice of Holland’ wordt beschuldigd van seksueel wangedrag en machtsmisbruik.

Linda maakt het trieste nieuws zelf bekend op de Nederlandse website van haar tijdschrift Linda. “Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie” schrijft de presentatrice. “Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet.” Door de heisa heeft Linda ook besloten om haar relatie met Jeroen te beëindigen. “Ik heb inmiddels mijn relatie verbroken, Jeroen woont niet meer bij mij. Mijn werkzaamheden leg ik de komende tijd neer in de hoop dit een plek te kunnen geven en ik vraag iedereen mijn gezin met rust te laten.” De Mol en Rietbergen hadden sinds 2007 een relatie.

Relaties van seksuele aard

Jeroen Rietbergen is bandleider van ‘The Voice of Holland' en wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Hij gaf dit weekend toe dat hij “relaties van seksuele aard” had met vrouwen die bij het programma betrokken waren. “Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij ‘The Voice of Holland’ heb ik contact van seksuele aard gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte WhatsAppberichten uitgewisseld. Mijn betrokkenheid bij ‘The Voice of Holland’ was als pianist en bandleider.”

Dit zou enkele jaren geleden zijn gebeurd en hij zegt hier zowel Linda de Mol als ITV, de producent van The Voice, van op de hoogte te hebben gesteld en zijn spijt te hebben betuigd. “Ik heb toen met grote schaamte mijn vrouw op de hoogte gesteld.” Dat heeft ertoe geleid dat de relatie tussen Rietbergen en De Mol is beëindigd. “Wij zijn uit elkaar gegaan, met veel verdriet voor mijn gezin.”

Professionele hulp

Rietbergen realiseerde zich toen dat hij professionele hulp nodig had. “De therapie die ik daarna lange tijd heb gevolgd heeft tot gevolg gehad dat ik mijn gedrag drastisch en permanent heb kunnen veranderen.” Uiteindelijk heeft De Mol hem toen vergeven. “Mijn gezin is weer bij elkaar, hoe moeilijk de situatie voor mijn vrouw ook is geweest en nu weer is.” De muzikant vertelde nog dat hij ‘grote bewondering’ heeft voor het feit dat De Mol hem in die tijd niet heeft laten vallen. “Bij mijn gezin en mijn werkgever ben ik al eerder diep door het stof gegaan, maar bij deze wil ik aan de betreffende vrouwen mijn oprecht gemeende excuses aanbieden voor dingen die ik nooit had mogen doen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Linda de Mol en Jeroen Rietbergen © BELGAIMAGE

Rietbergen is niet alleen partner van Linda de Mol, maar ook toetsenist in de band van Marco Borsato, en vormde ooit samen met Ronald Molendijk de dance-act Soulvation, die inmiddels bestaat uit Molendijk en Erland Galjaard, voormalig RTL-baas en inmiddels werkzaam bij Talpa en man van Wendy van Dijk, oud-presentatrice van ‘The Voice’. De regie van The Voice was onder meer in handen van Sander Vahle, die dan weer de ex van Linda de Mol is.

Ook Ali B beschuldigd

Niet alleen tegen Rietbergen, maar tegen rapper Ali B is aangifte gedaan wegens ‘grensoverschrijdend gedrag’. Maar liefst veertig vermeende slachtoffers zouden zich hebben uitgesproken tegenover de twee bandleiders. Zangeres Anouk kondigde daardoor aan dat ze stopt als jurylid. RTL en producent ITV hebben een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen.

Aanstaande donderdag zal het Nederlandse tv-programma ‘BOOS’ worden uitgezonden: daar staat een onthullende documentaire over de interne keuken van ‘The Voice Holland’ op het programma, waarin nog meer details bekendgemaakt zullen worden.

Bekijk ook: nog meer meldingen The Voice seksueel overschrijdend gedrag

LEES OOK: