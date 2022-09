Linda de Mol reageert voor het eerst op ‘The Voice’-schandaal: “Ik kreeg een lawine aan haat”

ShowbizzLinda de Mol (58) kreeg na de onthullingen over het seksueel wangedrag van haar voormalige partner Jeroen Rietbergen bij ‘The Voice of Holland’ een “lawine aan keiharde meningen” over zich heen. “Van gasten en presentatoren in talkshows tot showrubrieken, anonieme beschuldigingen, oordelen, en lelijke columns”, schrijft de presentatrice in de editorial van de nieuwe editie van haar magazine ‘LINDA’. Een klein deel daarvan is maandag al online gezet.