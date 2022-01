Linda de Mol reageert op situatie ‘The Voice of Holland’: “Mijn hart huilt voor alle vrouwen die leed is aangedaan”

“Mijn hart huilt voor alle vrouwen die leed is aangedaan, het is niet te doen. Jullie wens ik heel, heel veel sterkte”, steekt Linda van wal in een open brief, die ze postte op haar site Linda.nl. “Ik ben nog steeds in shock, verbijsterd, woedend, intens verdrietig. Mijn hoofd is één grote puinhoop van gedachten en gevoelens. Toch wil ik hier even reageren om al die lieve mensen te bedanken die de lichtpuntjes in een heel groot zwart gat zijn. Ik krijg honderden kaarten met de liefste teksten, duizenden appjes en mails van lezers om me een hart onder de riem te steken. Mijn ‘Linda.’-collega’s stuurden me een doos vol liefde. Vrienden, familie en collega’s komen langs, nemen eten mee en troosten. Ik heb geen vazen meer voor alle bloemen…”