Linda de Mol poseert naakt op cover van haar maandblad: “In een volgend leven ben ik naturist”

Film Geen acteurs op rode loper bij première ‘Haunted Mansion’, wél Disneyfi­guur­tjes: eerste gevolgen van staking voelbaar

Zaterdagavond vond in Disneyland Resort in Californië al de Amerikaanse première plaats van ‘Haunted Mansion’. Maar als gevolg van de acteursstaking in Hollywood lieten de hoofdrolspelers van deze film zich niet zien. Alleen crewleden en personages uit het park liepen over de rode loper.