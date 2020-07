Linda de Mol na commentaar op bikini-cover: “Nee, er is geen Photoshop gebruikt” BDB

15 juli 2020

17u01

Bron: ANP 2 Showbizz De Nederlandse tv-presentatrice en actrice Linda de Mol (56) heeft naar eigen zeggen duizenden reacties gekregen op de De Nederlandse tv-presentatrice en actrice Linda de Mol (56) heeft naar eigen zeggen duizenden reacties gekregen op de cover van de nieuwe LINDA waarop ze poseert in bikini. Die waren grotendeels positief, al beweerden enkelen ook dat de foto bewerkt zou zijn. “Klopt niet”, klinkt het resoluut.

"Wat betreft de suggesties dat er sprake zou zijn van Photoshop (sommigen beweerden zelfs dat er een ander lichaam aan mijn hoofd geplakt is): ik kan garanderen dat ik ABSOLUUT niet slanker of strakker geshopt of hoe dan ook veranderd ben", schrijft Linda op de website van het magazine. "Dan zou dit zijn doel natuurlijk ook compleet voorbijschieten. Het idee alleen al: aandacht besteden aan body positivity en dan met een bewerkte foto op de proppen komen. 'Het kan niet, die dunne armen met dat brede onderlijf', schreef iemand. Tja, dat is dus mijn lijf. Als ik had gephotoshopt, had ik mezelf wel een taille gegeven.”

Met de cover wil Linda aantonen dat alle lijven er mogen zijn. Volgens onderzoek van het blad staat driekwart van de moeders nooit op eigen vakantiefoto's, uit onzekerheid over het eigen uiterlijk. Vooraf had ze wel verwacht dat er veel reacties zouden komen op de actie en dat gebeurde ook. Afgezien van de negatieve opmerkingen ontving ze ook "zoveel lieve en leuke reacties". "Heel fijn om te lezen en precies wat de bedoeling van deze cover was, want ik vond het echt doodeng om op mijn leeftijd en met mijn maatje in bikini te poseren."

