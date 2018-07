Linda de Mol: "Ja, ik had wel eens een affaire" Suzanne Borgdorff Tine Kintaert

05 juli 2018

06u45

Bron: AD.nl 0 Showbizz Linda de Mol (53) is wel eens vreemdgegaan. Het gebeurde één keer, lang geleden, zo verklapt ze in de column van haar eigen maandblad LINDA. De Mol laat wel niet weten met wie ze precies een affaire had.

"Dat ga ik niet vertellen, want dan zijn de poppen aan het dansen", schrijft ze in het magazine met het thema 'de affaire'. "Ergens ben ik blij dat ik het een keer meegemaakt heb - andersom trouwens ook hoor - want daardoor begrijp ik het wel beter."

Terugkijkend op het spannende avontuurtje wordt De Mol, die dus zelf ook bedrogen is, 'doodmoe' van de gedachte alleen al. "En eigenlijk is het ook één groot cliché. Hoezeer je jouw affaire ook als uniek, o zo hartstochtelijk en onvermijdelijk ziet; alle affaires zijn min of meer hetzelfde qua patroon: je blezart iemand keihard.''

Volgens het kijkcijferkanon van RTL 4 hoeft een affaire niet het einde van de relatie te betekenen. Maar wat De Mol er van leerde? "Begin er maar liever helemaal niet aan."

Privédetective

Linda de Mol scheidde in 2007 van regisseur Sander Vahle. Kort daarna kreeg ze een relatie met componist Jeroen Rietbergen (47), met wie ze in Huizen woont.

In 2013 dook het gerucht op dat Jeroen zijn vriendin zou hebben bedrogen met voormalig 'Gooisch Meisje'-ster Renée Gunning. De muzikant verwees het verhaal al snel naar het rijk der fabelen. "Niets van de beschuldigingen is waar: ik heb Linda nooit bedrogen en ik heb of had geen relatie met Renée. Ook heeft Linda nooit een privédetective ingeschakeld", was hij genoodzaakt te verklaren.

Met Sander kreeg Linda zoon Julian (21) en dochter Noa (18). Zij wonen allebei in Amsterdam.