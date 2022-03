Linda de Mol hervat werk na heisa rond ‘The Voice of Holland’: “Ze is gestart met de opnames van een tv-serie”

Het nieuws over de reeks is bevestigd door een woordvoerster van Blooming Media, het bedrijf dat de serie produceert. Hoe het tv-programma er precies uit zal zien, is nog onduidelijk, maar eerder verklapte De Mol wel dat haar nieuwe project een enorm vette knipoog naar de tv-wereld zal zijn. “Het zou best kunnen dat bepaalde mensen zich daarin gaan herkennen, maar dat ga ik natuurlijk nooit toegeven. We gaan wel merken of iedereen daar sportief mee omgaat”, vertelde ze daarover in een podcast. De opnames hadden eigenlijk al eerder moeten beginnen, maar werden uitgesteld vanwege corona.