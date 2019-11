Linda de Mol heeft last van ‘rijkdomschaamte’: “Ik heb gewoon heel veel geluk” Redactie

19 november 2019

13u30

Bron: LINDA/AD 0 Showbizz Linda de Mol vindt het soms lastig dat ze veel meer te besteden heeft dan de gemiddelde Nederlander. “Ik heb rijkdomschaamte”, bekent de presentatrice in de decembereditie van LINDA.

Die schaamte wordt nog eens versterkt omdat ze ‘ook nog eens ontzettend leuk werk’ heeft. “Als je nou neurochirurg bent en je hebt tien jaar gestudeerd, vind ik het niet zo gek als je een goed salaris verdient, maar ik heb toch ook gewoon heel veel mazzel. Ik werk wel hard hoor, maar ja, er zijn zovéél mensen die hard werken.”

Met haar 55 jaar loopt Linda inmiddels tegen allerlei dingen aan. Ze heeft nog geen last van ouderdomskwaaltjes, al slaapt ze bijvoorbeeld ‘niet zo best’. “Shoots voor films of programma’s die tot drie uur ‘s nachts duren trek ik niet meer, dan ben ik de dag daarna echt een gebakje. En nog zoiets: vroeger had ik een geheugen als een ijzeren pot, ik hoefde een tekst maar twee keer te lezen en dan zat-ie erin. Heb ik ook niet meer.”

Linda kan daarnaast ook niet goed alleen zijn. Een avond gaat nog wel, maar daarna wordt de presentatrice ‘een beetje down’. “Ik ben sowieso een zorger. Als er mensen komen eten vind ik het gezellig om de tafel mooi te dekken en van tevoren te denken: o, die houdt van asperges, dan haal ik die. Dat zit gewoon in mijn bloed.”