Linda de Mol afgevoerd per ambulance nadat ze ‘out’ ging van de pijn: “Kon niét op beide benen staan”

"Hij móést breken met haar": het verhaal van koning Filip en Barbara, de vrouw die koningin had kunnen zijn

“Vergeet Barbara”, zong Will Tura in zijn nummer. En de Belgische koninklijke familie sloot zich daar begin jaren 1980 helemaal bij aan. Tijdens zijn jeugd was Barbara (61) dé grote liefde van Filip (63) en ze had alles om het maken als koningin. Maar zijn familie in Laken was onverbiddelijk en de prins werd gedwongen om haar koudweg aan de kant te schuiven. Dit is hun verhaal.