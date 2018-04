Limburgse Channy moet na Kelly ‘De Mol’ verlaten ‘Ik heb ouderdomsdeken Steve behoorlijk onderschat’ MC

01 april 2018

21u36

Het jongste meisje van 'De Mol'-bende heeft haar matten moeten rollen. Met een behoorlijk goed gevoel weliswaar, maar zonder behoorlijk door te hebben hoe en door wie ze gemold is. Wij stelden haar negen alles omvattende vragen.

Wat heeft je genekt?

‘Het is heel moeilijk om in deze fase van het spel de Mol aan te duiden. Ik heb geprobeerd te spreiden in mijn vragen tijdens de eliminatie maar ook enkele risico’s genomen. De foute risico’s zo blijkt’.

Hoe vervelend was en is het om zo vroeg het spel te moeten verlaten?

‘Het is sowieso geen fijn gevoel maar ik kan het wel goed relativeren. Uit 10.131 inschrijvingen ben ik gekozen als één van de tien kandidaten. Ik ben hierdoor echt wel trots op mezelf! Ik was er graag nog wat langer ingebleven maar had mezelf op voorhand voorgenomen om mij vooral te amuseren’.

Heb je de indruk dat alle kandidaten meteen een Mol-spelletje hebben gespeeld?

‘Neen zeker niet. Het spel werd zeker wel gespeeld en door de één al wat meer dan de ander. Of dat gevoel had ik toch. Ik heb af en toe ook geprobeerd om mezelf een beetje als Mol te profileren maar daar ben ik geen held in, zo blijkt’.

Wat heb je overschat?

‘Mijn muziekkennis. Toen ik het fragment met de mariachiband op tv zag herkende ik meer nummers dan toen ik in Mexico erachter liep. Thuis is de context ook heel anders en de druk om de presteren kan je dan achterwege laten. In mijn auto en onder de douche reikt mijn muziekkennis dan precies weer wel verder’.

Wat heb je onderschat?

‘Steve! Bij de rappel had ik tactisch voor hem gekozen omdat ik dacht dat ik de oudste van de groep wel zou kunnen verslaan in het afdalen van rotsen. Fout gedacht dus! Als ik 60 ben wil ik nog even energiek zijn als Steve. Chapeau!’

Wat was het mooiste moment?

‘Ik vind het moeilijk om één bepaald moment uit te kiezen. Omdat ik van elk moment zo genoten heb. Ik zou liever zeggen dat het gevoel deze groep mij gegeven heeft, van onschatbare waarde is. Ik voelde mij direct thuis tussen al de kandidaten. Vooral daarom vind ik het jammer dat het niet langer heeft mogen duren’.

Waarom heb je eigenlijk meegedaan?

‘Ik had zin in avontuur. Natuurlijk had ik in mijn stoutste dromen nooit durven hopen dat ik ook effectief gekozen zou worden. Ik vond het ook de ideale gelegenheid om mezelf beter te leren kennen in situaties die nog totaal onbekend zijn’.

Wie gaat, volgens jou, het spel winnen en waarom?

‘Ik gun het iedereen om het spel te winnen. Het enige wat ik met zekerheid kan zeggen is dat zowel Kelly als ikzelf het spel niet gaan winnen. Aartsmoeilijk om het juiste aan te voelen’.

Wie is, volgens jou, de Mol?

‘Geen idee, ik heb gespreid op mijn vragenlijst dus ik heb niet eens zekerheid over wie het niet kan zijn. Buiten Kelly en mezelf natuurlijk’.