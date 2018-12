Limburgs naaktmodel Marisa Papen klaagt in pikante fotoshoot hypocrisie van Katholieke Kerk aan en vliegt in Rome in de cel kv

17 december 2018

20u35

Bron: eigen berichtgeving 27 Showbizz Het Limburgse naaktmodel Marisa Papen (26) zit niet verlegen om een stuntje meer of minder. Na haar naakte passage in onder andere de Aya Sofia-moskee in Istanbul en aan de klaagmuur in Jeruzalem, trokken de vrouw en haar fotograaf naar Rome. Daar organiseerden ze een controversiële fotoshoot in Vaticaanstad. De politie kon er echter niet mee lachen en gooide het duo in de cel.

De fotoshoot vond eind november plaats, maar Papen deed vandaag pas het relaas van haar avonturen in Rome op haar website. We spreken het Beringse naaktmodel via de telefoon. Ze vertoeft momenteel in Los Angeles, waar ze onderhandelt met een galerij die een tentoonstelling wil organiseren rond haar religieus drieluik FXCKRLGN (‘Fuck Religion’, red.).

Met haar recente fotoshoot in Vaticaanstad wil Papen de hypocrisie van de Katholieke Kerk aan de kaak stellen. De reportage is de laatste in de FXCKRLGN-reeks, waar ook haar fotoshoots over de islam in Istanbul en het jodendom in Israël in passen. Met de foto’s wil de naaktactiviste “de muren rond religie afbreken en mensen aanzetten om voor zichzelf te denken en om alle duisternis die zich rond religie afspeelt ook te zien”, licht ze toe.

Eigen productie

Voor de FXCKRLGN-fotoshoots werkte Papen samen met de Australische fotograaf Jesse Walker, die volgens haar de perfecte partner-in-crime is voor de controversiële opnames. “Wij werken zo goed samen en zijn allebei zo stressbestendig”, klinkt het, “het werkt gewoon supergoed.”

Papen producet haar fotoshoots volledig zelf. Samen met Walker zorgt ze voor alle rekwisieten en kiest ze eigenhandig de locaties uit. Het gigantische houten kruis bouwde Walker zelf tijdens een verblijf in Bali en hij bracht het voor de reportage mee naar Rome. Maar ook nepbloed, priestergewaden, bijbels, paternosters, doornenkransen en zelfs een zwart kindje Jezus kwamen aan dit project te pas. “Deze fotoshoot was een iets grotere productie dan ik normaal gezien gewend ben, maar ik vond het wel enorm fascinerend”, vertelt ze.

Dagje cel

Op de derde dag van de reportage ging het echter mis, toen Papen ‘s ochtends vroeg op het Sint-Pietersplein naakt neerhurkte op een stapel bijbels. De politie kwam ter plaatse en pakte het duo op. Ze vlogen voor tien uur in de cel en hun AirBnB werd doorzocht. Tot hun verbazing troffen de agenten er de bizarre rekwisieten aan die het duo voor de fotoshoot had voorbereid.

Uiteindelijk mochten Papen en Walker gaan na de registratie van hun vingerafdrukken en een mugshot. “Mijn eerste mugshot, dat was ook een ervaring”, klinkt het toch lichtjes fier. Het duo werd wel verplicht om een document in het Italiaans te ondertekenen, waarvan niemand hen in het Engels kon vertellen wat erin stond. Achteraf bleek dat ze mogelijk nog kunnen opgeroepen worden om voor de Italiaanse rechtbank te verschijnen wegens “obscene feiten”. De arrestatie krijgt dus mogelijk nog een staartje.

Daags nadien werden de twee bijna opnieuw opgepakt toen een naakte Marisa, enkel met een paternoster en een paar rode pumps, uit een taxi stapte, maar ze zetten het op een lopen en konden aan de politie ontsnappen.

Ik ben vrij fearless. We hebben altijd het geloof dat wij met iets bezig zijn waar een grotere kracht achter zit dan we zelf beseffen. We gaan er gewoon in mee en ik ben eigenlijk niet bang. Marisa Papen

Het is niet de eerste keer dat Papen in de cel belandde. In april 2017 bracht ze een nacht door in een Egyptische gevangenis na een fotoshoot in een tempel nabij Luxor. “Ik ben vrij fearless”, vertelt Papen. “We hebben altijd het geloof dat wij met iets bezig zijn waar een grotere kracht achter zit dan we zelf beseffen. We gaan er gewoon in mee en ik ben eigenlijk niet bang.” Bovendien viel de Italiaanse cel nog mee: “In een Europees land vastzitten is voor een vrouw een totaal andere ervaring dan in Egypte.”

Seksueel misbruik

In haar fotoshoot in Vaticaanstad gaat Papen verder dan ooit: ze kaart ook het seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk aan en doet dat met een reeks choquerende foto’s waarbij ze misbruikt wordt door priesters. Dat doet ze naar eigen zeggen om haar “medeleven te betuigen aan iedereen die een slachtoffer was van de Kerk. Seksueel, mentaal of fysiek”, schrijft ze op haar website.

“Ik had al een aantal maanden het idee om effectief verkracht te worden door een kruis, door de kerk, door religie”, vertelt Papen vanuit LA, maar ze wilde daarbij ook een echt artistieke reportage. “En toen kwam het allemaal samen met dat kaarslicht en die priesters. Het is er beter uitgekomen dan ik had kunnen visualiseren. Het is inderdaad intens en het zijn andere foto’s dan ik normaal creëer, maar ik wil mezelf ook pushen om vernieuwend te zijn en om meer te durven en om geen regels te hebben voor mezelf.”

Ik dacht dat religieuze mensen sowieso gekant zijn tegen naaktheid, maar blijkbaar zaten er dus toch een groot aantal katholieke fans tussen die ik nu waarschijnlijk verloren ben. Marisa Papen

Katholieke fans verloren

De reacties zijn overwegend positief, al komt er toch behoorlijk wat kritiek uit katholieke hoek. “Ik wist niet dat ik zoveel katholieke fans had”, reageert het naaktmodel laconiek. Toen ze vanmorgen haar mailbox opende, bleken er verschillende haatmails tussen te zitten. Fans die haar normaal gezien bijna elke week enthousiast mailen, reageren nu enorm geschokt. “Ik dacht dat religieuze mensen sowieso gekant zijn tegen naaktheid, maar blijkbaar zaten er dus toch een groot aantal katholieke fans tussen die ik nu waarschijnlijk verloren ben.” 70 procent van de fans reageren echter enthousiast, ook fotografen en andere artiesten die ze zelf enorm apprecieert en dat doet deugd.

Het thema religie is wat Papen betreft nu afgesloten. “Ik wil nieuwe dingen doen, ik wil niet in herhaling vallen, dus ik denk dat ik me weer meer ga focussen op het welzijn van de planeet en dierenrechten etc”, concludeert de naaktactiviste.

Bekijk de volledige fotoreeks op haar website.