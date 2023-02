Lily-Rose Depp openhartig over opgroeien met beroemde ouders: “Mijn jeugd zag er anders uit”

In de schijnwerpers staan is voor het jonge model daarentegen niets nieuw. Lily-Rose staat dan ook bekend als ‘dochter van’. Haar beroemde ouders zijn niemand minder dan ‘Pirates of the Caribbean’-acteur Johnny Depp en de Franse zangeres Vanessa Paradis.

‘Normale jeugd’

Lily-Rose is zich er maar al te goed van bewust dat er momenteel een discussie aan de gang is over ‘de kinderen van beroemde mensen’, die verwend zouden worden met ‘privileges’. “Ik ben erg voorzichtig met dit soort gesprekken, maar ik heb het gevoel dat mijn ouders hun uiterste best hebben gedaan om mij de meest ‘normale jeugd’ te geven die ze konden geven. Ik ben me erg bewust van het feit dat mijn jeugd er niet uitzag als die van anderen. Maar tegelijkertijd is het alles wat ik weet, dus ik moest er op de een of andere manier troost in vinden. Ik heb echt geluk dat ik omringd ben door mensen die waarde hechten aan normaliteit en die waarde hechten aan het echte leven. Dat is denk ik de enige manier om in deze wereld te bestaan en niet gek te worden.”