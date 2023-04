Lily-Rose Depp aan zijde van The Weeknd in trailer ‘The Idol’: “Ik wil de grootste ster ooit worden”

BV Paul De Grande (73) maakt 23 jaar jongere vriendin nog steeds gelukkig: “Klaarkomen is niet penetratie­ge­bon­den”

“Met pensioen gaan? Ik ben amper 73 en mijn vriendin houdt me jong.” Laat het duidelijk zijn: antiquair Paul De Grande, bekend uit ‘Stukken van mensen’, denkt nog lang niet aan uitbollen. Ook in z’n nieuw pand in Brugge wil hij z’n antiekhandel voortzetten, een zaak die hij op z’n 17de opstartte. Het maakte van hem de jongste kasteelheer van het land en een multimiljonair, die z’n geld nog altijd graag laat rollen. Ook al brengt dat hem soms in financiële moeilijkheden. “Of de veiling van mijn inboedel en mijn kasteel uit noodzaak was? Het heeft mij toch geholpen met mijn cashflowprobleem”, vertelt hij vanavond in ‘Viva la feta’.