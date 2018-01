Lily Collins komt in België werken TC

De dochter van Phil Collins speelt in BBC-versie van 'Les Miserables' die deels in ons land wordt opgenomen. Lily zal de rol van Fantine vertolken.

Enkele jaren geleden was er al de filmversie van de klassieke musical gebaseerd op het boek van Victor Hugo, toen met Hugh Jackman, Russell Crowe en Anna Hathaway in de hoofdrollen. Maar de BBC acht het nu ook nodig om dat verhaal ook in een tv-versie te gieten. De Britse zender plant een mini-serie. Daarin zal Lily Collins, de dochter van poplegende Phil Collins, de rol van Fantine spelen. Dominic West kruipt in de rol van Jean Valjean en David Oyelowo wordt de meedogenloze politieman Javert. De kans bestaat dat je deze hoofdrolspelers ook bij ons tegen het lijf loopt. Want de opnamen, die volgende maand beginnen, vinden plaats op locatie in België, Frankrijk en Engeland. De reeks zou volgend jaar op tv moeten komen.

Photo News Hoofdrolspelers Lily Collins, David Oyelowo en Dominic West.