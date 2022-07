Lily Allen wordt omschreven als ‘vrouw van’ David Harbour en fans kunnen daar niet om lachen

Het was een onvergetelijk optreden op het Glastonbury Festival. Zangeres Lily Allen trad op aan de zijde van Olivia Rodrigo en samen zongen ze haar monsterhit ‘F*** You’, gericht naar het Hooggerechtshof in Amerika vanwege de terugdraaiing van de abortuswet. Voordien verdween ze voor een paar jaar wat meer naar de achtergrond. Het nieuws raakte in 2020 wel bekend dat ze in Las Vegas getrouwd is met de man van haar leven, ‘Stranger Things’- acteur David Harbour (die het personage Jim Hopper vertolkt).