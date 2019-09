Lily Allen werd aangerand tijdens werktrip: “Mijn platenlabel stopte het in de doofpot”

KDL

13 september 2019

14u00

Bron: ANP 0 Showbizz Lily Allen (34) beweert dat ze twee jaar geleden aangerand werd door een medewerker van platenmaatschappij Warner Music. Toen de zangeres het nieuws vorig jaar na lang aarzelen vertelde aan een directeur van het label, werd er volgens Allen geen actie ondernomen.

Allen vertelt dat het voorval plaatsvond tijdens een werktrip naar de Caraïben. “We trokken na een feestje samen naar ons hotel, maar eens we daar waren, kon ik de sleutels van mijn kamer nergens vinden”, vertelt Lily in de BBC-podcast ‘The Next Episode’. De man in kwestie bood Lily toen zijn bed aan terwijl hij naar haar sleutels zou zoeken. “Toen ik plots weer wakker werd, lag hij naakt naast me in bed en was hij op mijn kont aan het slaan. Ik voelde gewoon dat hij seks met me wilde hebben.”

Geen politie

Lily besloot de politie niet te contacteren. “Ik wilde er geen ‘spel’ van maken. Ik dacht aan zijn moeder en hoe het voor haar zou moeten zijn om te horen dat haar zoon een seksueel roofdier is. Ik vond anderen belangrijker en zette mezelf niet op de eerste plek.” Door de hele #MeToo-heisa besloot Lily haar verhaal toch bekend te maken. Eerst schreef ze het neer in haar boek, ‘My Thoughts Exactly’ en daarna klopte ze aan bij Max Lousada, de directeur van haar platenlabel. “Hij vertelde me dat hij niets van het voorval wist tot hij het in mijn boek had gelezen. En toen ik hem vroeg of hij iets met mijn verhaal ging doen, zei hij van niet.”

Net als Kesha

Lily wil met haar verhaal andere muzikanten beschermen. “Die man werkt nog steeds in de muziekindustrie. Ik zou het vreselijk vinden mocht ik zou horen dat een nog jonger en kwetsbaarder persoon in een vergelijkbare situatie belandt die voorkomen had kunnen worden”, stelt ze. Lily is dan ook niet de eerste artieste die aangerand werd. In 2014 vertelde Kesha dat ze aangerand én verkracht werd door producer Dr. Luke. Haar plantenlabel, Sony, vroeg haar destijds om te liegen over de verkrachting. Enkel op die manier waren ze bereid om haar platencontract te verbreken, iets wat Kesha graag wilde omdat ze door het contract verplicht werd om samen te werken met Dr. Luke. “Ik moest publiekelijk mijn verontschuldigingen aanbieden en zeggen dat ik nooit verkracht was”, vertelde Kesha begin 2017. De zangeres haalde destijds ook hard uit naar de muziekindustrie. “Dit is dus wat er gebeurt achter gesloten deuren, maar ik weiger om de waarheid terug te nemen. Ik zie nog liever mijn carrière naar de vaantjes gaan dan dat ik ooit nog voor dat monster lieg.”

Onderzoek

Warner Music heeft ondertussen gereageerd op de beschuldigingen van Allen. In een reactie aan de BBC laten ze weten geschrokken te zijn van het verhaal. “We nemen beschuldigingen van seksueel wangedrag erg serieus en gaan de situatie onderzoeken”, klinkt het.