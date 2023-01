Liliane Saint-Pierre verloor 12 jaar geleden haar grote liefde: “Was ik rijk geweest, had ik een proces om zijn dood aangespannen”



BVTwaalf jaar geleden verloor Liliane Saint-Pierre (77) haar grote liefde Marc, “Hij heeft veel in mij losgemaakt, ook op seksueel gebied”, vertelt ze in Dag Allemaal, in een gesprek over haar levenslessen. Ze praat uitgebreid over het het overlijden van Marc, haar eerste manager Milo De Coster - die ze een ‘narcist’ noemt - en haar gezondheid. “Vlak voor de pandemie heb ik een TIA gehad, een klontertje in een bloedvat in de hersenen.”