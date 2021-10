Liliane Saint-Pierre rouwt om haar overleden moeder: “Ze was de enige houvast die ik nog had”

FILM Drama en roddels à volonté: Vlaamse tienerfilm ‘Bitters­weet Sixteen’ dropt trailer

Wie zin heeft in een heuse portie tienerdrama, mag alvast popcorn maken. De trailer van de tienerfilm ‘Bittersweet Sixteen’ belooft veel meisjesroddels, puberhormonen en gebroken harten. De film is geregisseerd door de voltallige familie Verheyen-Willaert. Het scenario is van de hand van Anna (15) en is grotendeels geïnspireerd op haar eigen schoolervaringen. Samen met haar ouders Jan en Lien maakte ze haar filmdebuut.

28 oktober