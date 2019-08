Exclusief voor abonnees Liliane Saint-Pierre maakte ooit kennis met Woodstock-legende Jimi Hendrix:

"Die tijdsgeest van vrijheid was toch heel ver van mijn bed"

25 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Tijdens de legendarische zomer van 1969 was Liliane Saint-Pierre twintig en al een gevestigde naam in de Vlaamse showbizz. Met de hulp van de iconische Franse zanger Claude François probeerde ze zelfs een carrière uit te bouwen in Frankrijk. “Dat verhaal duurde slechts drie jaar, maar ik koester dat repertoire nog altijd”, vertelt ze in de zomerreeks van het blad Story.

Al sinds haar twaalfde nam Liliane Keuninckx uit Diest deel aan tal van liedjeswedstrijden. Haar prestatie op de Grote Variétéprijs van Radio Luxemburg in 1964 leverde haar een platencontract en een eerste hit op, maar haar tweede plaats op de Europese Beker voor Zangvoordracht in het Casino van Knokke een jaar later opende nog meer deuren. Tot in het buitenland toe. Want achter de schermen van televisie-optredens in Duitsland ontmoette ze wereldsterren als Jimi Hendrix en de Bee Gees.

Toen ze in 1968 ook nog eens de populaire liedjeswedstrijd ‘Canzonissima’ van de openbare omroep won, leek haar carrière een hoge vlucht te nemen. Het was de legendarische Franse zanger Claude François die Liliane dat jaar onder zijn vleugels wilde nemen om haar als producer te lanceren in Frankrijk. “Claude François had net zijn eigen platenlabel opgericht waarop hij nieuw talent wou lanceren”, vertelt Liliane. “Hij vroeg me wel om ‘Saint-Pierre’ achter mijn voornaam te plakken als artiestennaam, omdat die voor de Fransen heel gemakkelijk in het oor zou liggen. Ook mijn toenmalige manager Milo De Coster, die me toen al enkele jaren begeleidde, vond dat een goed idee. Er werd een Russische zangcoach ingeschakeld, madame Sandra, om aan mijn zangtechniek te schaven. Na mijn Franstalige debuut ‘J’entends une symphonie’ volgden in nog geen drie jaar tijd nog een twintigtal Franstalige nummers.”

