Lil Wayne moet optreden New York afzeggen

29 juli 2018

Ook het optreden van Lil Wayne op de tweede dag van het Panorama Festival in New York is in het water gevallen. Nadat een dag eerder bezoekers geëvacueerd werden vanwege een weeralarm, gooit moeder natuur opnieuw roet in het eten.

"New York! Panorama! Vanwege moeder natuur heb ik vertraging opgelopen en haal ik het niet", schreef Lil Wayne op Twitter. "Ik kan niet wachten om zo snel mogelijk terug te komen en te rocken met mijn New Yorkse fans."

New York! Panorama! Due to mother nature I was delayed & wont make it. Kant wait to kome bak and rokk with my NY fans asap Lil Wayne WEEZY F(@ LilTunechi) link

Ook de festivalorganisatie tweette erover: "Vanwege weersomstandigheden is Lil Wayne's vlucht vertraagd waardoor hij niet kan optreden. Hij keek ernaar uit om op te treden voor zijn fans in New York. Hij is van plan om zo snel mogelijk terug te komen."

Vrijdag moest het festivalterrein op Randall's Island ontruimd worden wegens onweer en harde windstoten. Hierop werden de optredens van The Weeknd, Migos, Dua Lipa en The War on Drugs geannuleerd.

Het Panorama Festival beleeft zondag haar slotdag.