Lil’ Kleine weer op vrije voeten na arrestatie op Ibiza, verloofde Jaimie op terugweg naar Nederland

ShowbizzOp maandag heeft een Spaanse rechter de mishandelingszaak tegen rapper Lil’ Kleine (26) voorwaardelijk geseponeerd. De rapper werd in de nacht van zaterdag op zondag op Ibiza gearresteerd na een incident met zijn verloofde Jaimie Vaes. Jaimie zelf heeft het Spaanse eiland ondertussen verlaten en is onderweg naar Nederland.

Rapper Lil’ Kleine werd op zaterdagnacht gearresteerd tijdens een vakantie op Ibiza. Tijdens een openingsfeest in hotel Oku ging het er net iets te uitbundig aan toe en werd hij door de Spaanse politie in de boeien geslagen. Aanleiding van de arrestatie was volgens het Nederlandse weekblad Privé een ruzie met zijn verloofde Jaimie Vaes (31). Lil’ Kleine is ondertussen al zo’n vijf jaar samen met Jaimie. Het koppel is sinds 2018 verloofd en ze hebben samen ook al een zoontje, Lio.

De twee zijn dus al een tijdje samen, maar ondertussen zit er toch een serieus haar in de boter. Het is namelijk Jamie zelf die aangifte gedaan heeft bij de politie. De rapper zou haar in hun hotelkamer aangevallen hebben. Jaimie Vaes zei door haar Lil Kleine te zijn geslagen, maar geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Bij de aanval zou hij bovendien ook haar smartphone hebben vernield. Verder bevestigen nog enkele bronnen dat Jamie gewond en bebloed de lobby van het hotel in kwam rennen. Haar kleding was volledig gescheurd en ook de hotelkamer van het koppel was volledig vernield.

Kritiek op sociale media

Reden genoeg voor de receptioniste om de politie te verwittigen. Agenten hebben de artiest, die zich ergens in het pand verstopt had, vervolgens meegenomen voor ondervraging. Op zondag moest hij dan voor de rechter verschijnen, maar die seponeerde de zaak redelijk snel. Dat liet het Openbare Ministerie van Spanje achteraf nog weten. De zaak krijgt voorlopig dus geen verder gevolg en daar waren ze op sociale media allesbehalve blij mee. Ook Top Notch, het platenlabel van Lil’ Kleine, kreeg op Twitter veel kritiek.

Toen acteur en zanger Bilal Wahib verdacht werd van het verspreiden van kinderporno heeft het label hun samenwerking met Wahib meteen stopgezet. Rond de zaak met Lil’ Kleine blijft het voorlopig echter muisstil. “Jullie verdienen vast meer aan Lil’ Kleine dan dat jullie aan Bilal deden. Waar is nu jullie politiek correcte ontslag en afstand nemen van deze artiest?”, klinkt het onder meer in de reacties. De manager van het koppel reageerde achteraf wel op de ruzie. “Ook wij zijn op de hoogte van een voorval tussen Lil’ Kleine en Jaimie Vaes. Op dit moment wachten wij op verdere details. Wel liet Jaimie ons weten dat het goed met haar gaat”, klinkt het op de Nederlandse website AD. De advocaat van Lil’ Kleine in Nederland, Nienke Hoogervorst, zwijgt verder in alle talen en ook het hotel weigert om nog verder te reageren.

Voorwaardelijk vrij

Lil’ Kleine die ondertussen weer op vrije voeten is, heeft zich nog niet uitgesproken over de situatie. Wel verwijderde hij de meeste foto’s van zijn verloofde Jaimie van zijn account. Afgelopen weekend deelde hij op Instagram Stories nog een foto met zijn vriendin met als onderschrift “Voor altijd de mijne”. Jaimie Vaes heeft het Spaanse eiland ondertussen verlaten en is momenteel weer onderweg naar Nederland. Als gevolg van het incident werden de opnames van haar realityshow ‘Jaimie: In The Vaes Lane’ voorlopig stilgelegd.

Dat bevestigde een woordvoerder van Discovery+. “Naar aanleiding van het nieuws van ons talent Jaimie Vaes hebben wij besloten om de opnames van de serie voorlopig te onderbreken. Wij blijven Jaimie helpen en ondersteunen, zoals wij doen bij al onze talenten.” Het is wel niet de eerste keer dat ze bij Discovery+ op de pauzeknop drukken. In april liep het al eens uit de hand tussen het koppel, toevallig ook op het eiland Ibiza. Ook toen konden de opnames van haar programma eventjes niet doorgaan. Bij de streamingdienst probeerden ze de situatie destijds te minimaliseren door te zeggen dat het om een privékwestie ging.

