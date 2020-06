Lil Kleine viert eerste verjaardag zoon met extravagant feest LOV

16 juni 2020

11u04 0 Showbizz Als het op feestjes geven aankomt, houdt Lil Kleine ze zeker niet klein. De 25-jarige Nederlandse rapper nodigde vrienden, familie en bekende Nederlanders uit om de eerste verjaardag van zoontje Lio te vieren. Het werd een feestje met Kardashian-allures.

Grote ballonnenbogen, hapjes en cake in Disneythema en een mini-SUV: alles was tot in de puntjes geregeld. Lil Kleine schakelde daarvoor een gespecialiseerde eventplanner in, die al meer grote feestjes organiseerde voor bekend Nederland. Het resultaat is een verjaardagfeestje dat kleine Lio (misschien) nooit meer vergeet.

Samen met zijn vriendin Jaimie sneed Jorik - zoals Lil Kleine echt heet - de taart aan voor Lio, die helemaal in een soort van ‘Kleine Zeemeermin’-thema was, met Sebastiaan erbovenop. Gasten kregen ook hapjes die helemaal in hetzelfde thema waren. Er werd ook gedanst, maar het meest extravagante moment was ongetwijfeld het cadeautje voor Lio: hij kreeg een mini-SUV, in de stijl van een Mercedes G-wagon.