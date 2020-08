Lil’ Kleine verscheurt parkeerboete: “Ik eet boetes als ontbijt” JV

24 augustus 2020

13u48 0 Showbizz Dat Lil’ Kleine (25) niet snel in geldnood zal komen, is intussen wel al duidelijk. De Nederlandse rapper pakt op sociale media maar al te graag uit met zijn luxueuze levensstijl en vele designerkleren. In een nieuwe video is te zien hoe hij een parkeerboete met zijn tanden verscheurt en weggooit.

Jorik Scholten, beter bekend onder zijn artiestennaam Lil’ Kleine, toont in een video op sociale media hoe hij met zijn geldboetes omgaat. In het filmpje is te zien hoe de zanger zichzelf filmt in de auto terwijl hij zijn boete met zijn tanden kapot scheurt en uit het raam gooit. “Ik eet boetes als ontbijt”, voegt de rapper er aan toe.

Geld met hopen

De parkeerboete kan Kleine duidelijk geen snars schelen. Met dit statement toont hij nogmaals duidelijk aan de buitenwereld dat hij geld met hopen heeft. Begin dit jaar postte Kleine nog een foto van zijn kassaticket na een bezoekje aan een Louis Vuitton-winkel op Instagram. De rapper wandelde er toen buiten met een zak vol kledij waarvoor hij bijna 10.000 euro neertelde.

Kleine pronkt graag met de dure aankopen die hij voor zichzelf en voor zijn zoontje Lío (1) doet. Zo kocht hij ooit eens voor 40.000 euro in een Parijse winkel, omdat het personeel dacht dat de zanger dat niet kon betalen. “Daar ga ik heel slecht op. Om een statement te maken, koop ik dan zo veel, ook dingen die ik niet wil”, vertelde hij toen.

Leven beteren

Onlangs moest de veelbesproken rapper ook zijn jurystoel in ‘The voice of Holland’ afstaan. De rapper lag lange tijd onder vuur wegens zijn grove manier van feedback geven. Critici noemden zijn kritiek inhoudsloos en daardoor is de rapper nu niet meer in het programma te zien.

Hoewel Lil’ Kleine niet meteen het goede voorbeeld toont, wil hij zijn leven gaan beteren. Zo is de Nederlander sinds kort ook aan het werk als leraar. In zijn online colleges begeleidt hij mensen naar hun dromen. Het lespakket bestaat uit vijftig online colleges die wekelijks worden aangeboden, aangevuld met enkele gastcolleges.