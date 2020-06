Lil’ Kleine verliest 10.000 euro in weddenschap (maar vindt dat duidelijk niet erg) MVO

24 juni 2020

De Nederlandse rapper Lil' Kleine (25) heeft 10.000 euro verloren in een weddenschap. Dat nieuws deelde hij via zijn Instagram-stories.

Blijkbaar verloor hij het aanzienlijke bedrag tijdens een spelletje pool. Momenteel verblijft Jorik Scholten (zoals hij echt heet) samen met wat vrienden in Parijs, waar ze het elke avond bont maken. In een filmpje op sociale media was te zien hoe hij de weddenschap afsloot, maar later helaas verloor. Het leek echter niet alsof hij dat heel erg vond. Lil’ Kleine maakt er geen geheim van dat hij geld genoeg heeft. Eerder op de dag postte hij nog enkele foto’s van dure Parijse kledingwinkels, waar hij zich liet gaan tijdens het shoppen.

Veel uitgeven is intussen zijn handelsmerk geworden. Voor zijn zoontje, dat enkele maanden geleden één jaar oud werd, organiseerde hij een extravagant feestje in onderwater-thema. Het jongetje kreeg bovendien een peperdure speelgoedauto cadeau waarin hij rond kan rijden.

Omdat hij gelooft dat hij ook anderen kan leren om even succesvol te worden in het vak als hij, startte Lil’ Kleine met zijn eigen ‘Street University’. Daar zal hij elke week, samen met enkele gastsprekers, college geven aan betalende studenten. Ook dat nieuws deelde hij via Instagram. “Na het succes van ‘Drank & Drugs’ kwamen er veel nieuwe kansen op m’n pad”, schrijft hij. “Sommigen gingen goed, andere minder. Ik heb me ontwikkeld als artiest, als ondernemer en sinds kort ook als vader. Ik heb enorm veel bijzondere mensen leren kennen en de meest wijze lessen geleerd van hen die in mijn ogen succesvol zijn. Met mijn Street University wil ik je helpen jouw eigen pad te ontdekken en die te gaan bewandelen. Waar sta je nu in je leven en waar wil je naar toe? Een jaar lang neem ik je mee in dit avontuur, waarna je alle handvatten hebt om je eigen weg te gaan en je dromen waar te maken.”