Lil’ Kleine verliest 10.000 euro in weddenschap (maar vindt dat duidelijk niet erg) MVO

24 juni 2020

De Nederlandse rapper Lil' Kleine (25) heeft 10.000 euro verloren in een weddenschap. Dat nieuws deelde hij via zijn Instagram-stories.

Blijkbaar verloor hij het aanzienlijke bedrag tijdens een spelletje pool. Momenteel verblijft hij samen met wat vrienden in Parijs, waar ze het elke avond bont maken. In een filmpje op sociale media was te zien hoe hij de weddenschap afsloot, maar later helaas verloor. Het leek echter niet alsof hij dat heel erg vond. Eerder op de dag postte hij nog enkele foto’s van een shoppingtrip langs de dure Parijse kledingwinkels.

