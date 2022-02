Lil’ Kleine verdacht van poging tot zware mishandeling, management ‘bezint zich’ over samenwerking

ShowbizzHet Openbaar Ministerie verdenkt rapper Lil’ Kleine (27) van een poging tot zware mishandeling en/of mishandeling, zo liet de politie van Nederland dinsdagavond weten. Jorik Scholten, zoals de artiest echt heet, zal woensdag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris, die moet beslissen of hij langer vast blijft zitten. Intussen denkt het management van de rapper na over het voortzetten van hun samenwerking.

De Nederlandse politie maakte zondagavond bekend een 27-jarige man te hebben aangehouden op de Stadhouderskade in Amsterdam. De politie bevestigde toen niet of het om de rapper ging, maar ingewijden dicht bij het onderzoek meldden dat het wel degelijk om Lil’ Kleine ging, die zijn vriendin Jaimie Vaes - tevens de moeder van hun zoontje Lio (2) - mishandeld had. Het Openbaar Ministerie vraagt de rechtbank om de rapper langer vast te houden in afwachting van het onderzoek. Uit beelden die op social media verspreid werden, bleek dat hij Jaimie aan haar haren uit een auto had getrokken en haar hoofd tussen de autodeur had geklemd.

De rapper zit nu nog vast op het politiebureau in Amsterdam. Hij wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, aldus een woordvoerder van de politie. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en/of mishandeling . Lil Kleine werd afgelopen vrijdag nog veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur vanwege een vechtpartij tijdens een avondje uitgaan.

Het bleef in de tussentijd opvallend stil aan de kant van het management, de advocaat en de platenlabels van Lil’ Kleine, maar dinsdagavond kwam zijn management dan toch met een statement. “NAMAM is erg geschrokken van wat zich heeft voorgedaan tussen Jorik Scholten en Jaimie Vaes, die wij momenteel allebei vertegenwoordigen”, begint de verklaring. “We zijn een managementbureau van bekende artiesten, talenten en influencers en wij zijn ons zeer bewust van de maatschappelijke voorbeeldfunctie die zij hebben en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Wij hechten eraan dat zij die verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk nemen. Wij keuren iedere vorm van fysiek geweld af en tolereren niet dat onze artiesten zich misdragen.”

“Als managementbureau zijn we er niet alleen in goede tijden, maar ook in slechte tijden”, gaat de tekst verder. “Wij doen ons uiterste best om iedereen die betrokken is in deze situatie zo goed mogelijk te begeleiden.” Het management van de rapper bezint zich momenteel over het voortzetten van onze samenwerking met Jorik Scholten. “Mochten wij doorgaan met de vertegenwoordiging van hem als artiest, dan zullen wij daar strenge voorwaarden aan verbinden. Over de inhoud en strekking van deze voorwaarden kunnen we geen mededeling doen. Dat raakt aan het privéleven van Jorik Scholten.”

In tegenstelling tot het management hebben de advocaat van Lil’ Kleine en z’n platenlabels nog niet gereageerd. Topnotch verbrak eind 2021 de samenwerking met Lil’ Kleine, maar bracht nog wel twee weken geleden zijn nieuwste plaat uit. Het platenlabel kreeg al eerder veel kritiek nadat er geen reactie kwam op de vermeende mishandeling op Ibiza, in mei 2021. Sony Music, de muziekgigant die Lil’ Kleine na zijn breuk met Topnotch zou gaan bijstaan, liet maandag nog weten met een statement te komen over het incident, maar ook daar bleef het stil. Ook wij krijgen geen geen reactie als we het platenlabel contacteren.

