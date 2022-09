Lil Kleine treedt zaterdag voor het eerst weer op in Nederland: “Promoten van vrouwenmepper”

TV ‘Game of Thro­nes’-ster Kit Harington lovend over spin-off ‘House of the Dragon’: “Ik geniet er echt van”

De ‘Game of Thrones’-spin-off ‘House of the Dragon’ scoort. Na amper een aflevering raakte al bekend dat de reeks groen licht krijgt voor een vervolg. Maar nu blijkt ook ‘Jon Snow', beter bekend als acteur Kit Harington (35), een enorme fan van de show te zijn. “Er is fantastisch werk geleverd", vertelde hij aan ‘Entertainment Tonight’.

