Lil’ Kleine stelt zijn huwelijk opnieuw uit

De bruiloft van Lil' Kleine (26) en zijn verloofde Jaimie Vaes (31) is vanwege de coronamaatregelen weer uitgesteld. Dat laat Vaes weten op Instagram. In juni zou het stel normaal trouwen.

Corona gooit opnieuw roet in het eten van Jaimie Vaes en rapper Lil’ Kleine. Doordat de pandemie blijft aanhouden moeten ze hun huwelijk, dat zou doorgaan op Ibiza, voor de tweede keer uitstellen. Het koppel is al drie jaar verloofd en heeft ondertussen ook een zoontje, Lío. Ondanks het uitstel heeft Jaimie goed nieuws voor haar fans. Het tweede deel van haar realityreeks ‘Jaimie: In the Vaes Lane’ is vanaf 24 juni op de streamingdienst Discovery+ te zien.

“Met pijn in ons hart hebben we ons huwelijk door COVID weer moeten uitstellen maar nevertheless wordt dit een fantastisch seizoen waarin ik jullie opnieuw een kijkje geef in mijn leven”, schrijft de 31-jarige verloofde van Jorik Scholten, zoals Lil’ Kleine echt heet, op Instagram.

Lil’ Kleine werd bekend door het nummer ‘Drank & Drugs’ dat hij samen met Ronnie Flex maakte. Sindsdien verschijnt de rapper met regelmaat in het nieuws omwille van enkele incidenten. Zo riep hij in 2015 tijdens een optreden in het Nederlandse dorp Losser “Je moeder is een hoer” naar zijn toeschouwers. Sinds 2018 is Lil’ Kleine jurylid in ‘The Voice of Holland’. Ook daar kwam hij in opspraak na een ruzie met mede-jurylid Anouk.

