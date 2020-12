Lil’ Kleine schrijft emotioneel bericht aan overleden opa: “Ik had vaker moeten langskomen”

“Ik kan nog niet geloven dat u echt weg bent”, begint Lil’ Kleine z’n emotionele post. Bij het bericht horen ook enkele foto’s met z’n grootvader. “M’n gevoel zegt dat ik vaker langs had moeten komen en meer tijd met u had moeten doorbrengen. Daar voel ik me schuldig over. Ik kan er geen sorry meer voor zeggen of verandering in brengen, want u bent niet meer onder ons...”

De rapper keek enorm op naar z’n grootvader. “Ik wil u in deze brief vertellen hoeveel bewondering ik voor u heb en had, hoe u mij onbewust veel dingen heeft geleerd en hoeveel ik van u houd", vervolgt hij. “U was een hard persoon en rechtdoorzee. Als ik zei dat ik van u hield, antwoordde u: ‘Goed zo jongen.’ Ik kijk daar op terug met een grote lach en kan dat waarderen. Een knuffelaar was u niet, maar de laatste jaren vertelde mijn vader dat u toch steeds zachter en liefdevoller werd. Ik ben met mijn verloofde Jaimie langskomen in Deventer, toen oma en u allebei nog thuis woonden en dat was een bijzondere dag. U maakte grapjes over hoe knap u mijn verloofde vond en dat ik maar in mijn handjes moest knijpen met zo’n vrouw, maar vertelde ook hoe verliefd u nog steeds op oma was en zij op u.”

Lil’ Kleine is blij dat hij z’n zoontje Lío (1) wel nog kon tonen aan z’n grote held. “Ik zag u stralen, ondanks dat uw gezondheid en besef al sterk achteruit was gegaan op dat moment. Opeens wilde u kusjes geven aan Lío en bleef u zeggen dat u van hem hield. Ik vond het zo bijzonder om u zo te zien opa, omdat ik u daarvoor toch als een hard persoon herinnerde. Dit bezoek zal mij altijd bijblijven. Ik vind geluk en rust in het feit dat u toch nog mijn zoon heeft kunnen zien en heeft kunnen vasthouden. Ik zal dat nooit vergeten. Ik beloof u bij deze dat ik er voor oma zal zijn tot ook haar tijd is gekomen. Ik houd van u opa en ik zal u altijd meedragen in mijn hart.”

