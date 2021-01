Lil’ Kleine reageert op kritiek na peperduur horloge voor zoontje: “Natuurlijk heeft een jochie van 1 jaar dat niet nodig”

Celebrities Amper één jaar oud, maar zoontje van Lil' Kleine krijgt stapel bankbiljet­ten cadeau: “Zakgeld voor in Dubai”

10 december Dat de Amsterdamse rapper Lil’ Kleine (26) nogal gesteld is op luxe, kan niet worden ontkend. Hij draagt enkel labels van designers, bestelt naar eigen zeggen graag 50 flessen champagne op één avond en trekt steevast van hot naar her in de duurste sportwagens. Nu weet Lil’ Kleine zijn volgers opnieuw te verbazen: op Instagram is te zien hij een stapel biljetten van 50 euro aan zijn éénjarige zoontje Lío Zion geeft.