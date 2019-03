Lil' Kleine niet te spreken over ‘dolfijnenhel’ op vakantie TDS

Bron: ANP 0 Showbizz Zwemmen met dolfijnen tijdens je vakantie is niet oké. Dat vindt althans Lil’ Kleine (24), die momenteel op vakantie is in Indonesië. Hij liet zijn volgers woensdag op Instagram de ‘dolfijnenhel’ op Bali zien om misstanden aan de kaak te stellen.

Kleine maakte een kleine geheime reportage voor Instagram Stories waarin hij uitlegt waarom hij dit graag wil laten zien. Volgens hem zijn veel toeristen onwetend. “Deze dolfijnen zitten levenslang gevangen in hun kooi. Iedereen denkt dat wij mensen zijn die dit heel leuk vinden maar stiekem zijn wij warriors”, aldus de rapper. Hij plaatste daarbij de hashtag #freebalidolphins.

Op de beelden is te zien hoe Kleine langs zes kooien loopt waarin verschillende dolfijnen zwemmen, wachtend op de toeristen. “De dolfijn is mijn lievelingsdier. Dit is allesbehalve lief. Eigenlijk is dit een soort dolfijnenhel. Het liefst bevrijd ik je nu, jongen”, zegt hij tegen een van de dieren.

Niet eerlijk

De muzikant noemt de situatie “belachelijk en afschuwelijk”. “Kan je het je voorstellen dat je levenslang onschuldig in een kooi zit en je mensen moet entertainen? Alsjeblieft jongen, steun de movement, en laat deze diertjes vrij op een dag.”

Kleine stipt aan dat dit niet alleen op Bali gebeurt maar ook op bijvoorbeeld Curaçao, waar veel Nederlanders naartoe gaan. “Het is gewoon niet eerlijk. Dit is niet hoe het leven hoort te zijn”, gaat hij verder. “Als je nou een beetje verstand hebt, begrijp je dat dit niet klopt en moet je er een beetje boos om worden. Alle kleine beetjes helpen. Iedereen die dit zich realiseert is er één bij.”