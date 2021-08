Lil’ Kleine moet naar de rechter na mishandeling in Amsterdamse club

Showbizz Jaimie Vaes heeft nog steeds moeite met Lil’ Kleine: “Het voelt heel ongemakke­lijk als hij hier is”

13 augustus Even leek het of Jaimie Vaes (31) en Lil’ Kleine (26) terug een koppel vormden na het geweldsincident op Ibiza, maar met die geruchten maakt Jaimie nu komaf. In haar realityshow ‘Vaes In The Lane’ vertelt de presentatrice aan haar beste vriend, Koen Kardashian, dat ze zich nog steeds niet op haar gemak voelt wanneer Jorik in haar buurt is.