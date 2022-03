Lil Kleine moet maandag weer voor de rechter verschijnen

Tijdens een besloten zitting bekijkt de raadkamer of Lil Kleine nog langer achter slot en grendel moet blijven. Vorige week maandag oordeelde de Nederlandse rechtbank in hoger beroep dat de rapper weer de cel in moest. Normaal gezien moest Jorik Scholten, de echte naam van de Nederlander, daar veertien dagen blijven.

Gewelddadig incident

Lil Kleine werd midden februari aangehouden op verdenking van zware mishandeling. De rapper zou het hoofd van zijn vriendin Jaimie Vaes tussen een autodeur hebben geklemd. Zij deed geen aangifte, maar het incident werd wel vastgelegd door een beveiligingscamera in de buurt van hun huis. De beelden gingen meteen viraal op sociale media, waar men onthutst reageerde op de manier waarop Lil Kleine de moeder van zijn zoontje Lío (2) behandelde. Verschillende vrienden van Vaes lieten vervolgens uitschijnen dat het niet de eerste keer is dat één van hun ruzies uit de hand loopt, maar het is wél de eerste keer dat er beelden van zijn. Vorig jaar nog was er ook commotie rond het stel, na geruchten over een gewelddadig incident tussen de twee in Spanje, maar daarvan waren geen bewijzen.

Bekijk hier: camerabeelden tonen incident Lil Kleine en Jaimie Vaes

Na zijn arrestatie zat de rapper drie nachten in de cel op verdenking van mishandeling, maar in afwachting van het verdere onderzoek werd zijn voorarrest geschorst. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en ging tegen die beslissing in beroep. “We zijn van oordeel dat er voldoende ernstige bezwaren zijn om hem langer vast te houden voor poging tot zware mishandeling.”

Enkele dagen geleden heeft Jamie Vaes zelf, die ook een zoontje heeft met Lil Kleine, voor het eerst gereageerd op het incident. In een schriftelijke reactie aan de krant ‘De Telegraaf’ liet de styliste weten dat ze “enorm veel liefdesverdriet” heeft. Ook stelt ze dat er in de zaak “geen winnaars, en alleen maar verliezers” zijn.

LEES OOK: