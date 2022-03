Lil Kleine mag gevangenis weer verlaten

Muziek Coely maakt comeback: “Raad eens wie er terug is!”

Na een depressie en haar zwangerschap was het even stil rond Coely (28), maar daar komt binnenkort verandering in. De Antwerps-Congolese zangeres werkt aan haar comeback: “Het is eventjes geleden, maar raad eens wie terug is”, schreeft ze bij een foto op haar Instagram. Op zaterdag 6 augustus zal ze dan ook weer het beste van zichzelf geven op de Lokerse Feesten.

