Lil Kleine laat zich voor het eerst uit over Jaimie Vaes en zijn zoon: “De pijn en het gemis is een nachtmerrie geweest”

De Nederlandse rapper Lil Kleine, alias Jorik Scholten (28), heeft zich voor het eerst uitgelaten over de relatie tussen hem en zijn ex Jaimie Vaes (33). Ook spreekt hij voor het eerst over het gemis van zijn zoontje. Dat doet hij bij de aankondiging van zijn nieuw nummer op Instagram.

“Muziek is mijn uitlaatklep”, steekt Scholten van wal. “Dat is het al geweest sinds ik 8 jaar ben. Ik brak door op mijn 16e en heb ongelooflijk veel succes gekend en records verbroken. Dit bracht mij ontzettend veel moois, maar had ook een donkere kant. Roem, geld, drank en drugs is een gevaarlijke cocktail. Vanuit die cocktail ben ik in een relatie gestapt. In die relatie is het slechtste van ons beide naar boven gekomen, maar is ook het allermooiste wat er is ontstaan. Lío.”

Hij vervolgt: “De pijn en gemis die ik een jaar lang heb gevoeld omdat ik hem niet kon zien of spreken is echt een nachtmerrie geweest. Maar hij is ook de reden dat ik de strijd met mezelf aan ga en probeer een beter mens te zijn die betere keuzes zal maken.” Goede voornemens dus voor de rapper. Hij gaat verder: “Ik zal nooit de ideale schoonzoon zijn. Maar ik wil mezelf ook nooit meer verliezen. Ik heb heel lang getwijfeld of ik de tekst op de single van Boef moest doen. Zeker nu ik eindelijk weer contact heb met mijn kind. Maar dit komt uit mijn hart en moest er een keer uit. Ik ben al heel lang stil, en heb nooit mijn mond opengetrokken, of met modder gegooid. Er zijn zoveel verhalen over mij waarin ik mezelf totaal niet herken. Op dit nummer vertel ik mijn kant van het verhaal. Aan het einde van de dag zijn we allemaal verantwoordelijk voor onze eigen keuzes. Voor mij is dit nummer een manier geweest om een hoofdstuk af te sluiten en hoop ik dat de toekomst er voor iedereen positief uit ziet.”

Slechte relatie

Scholten werd half februari 2022 aangehouden nadat beelden naar buiten waren gekomen waarop te zien was dat hij Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde. De rapper zat drie nachten vast. Vlak na dat incident brak Vaes met Lil Kleine. Zij liet later in een interview op televisie weten dat zij aangifte tegen haar ex had gedaan.

Half november vochten beiden voor de rechtbank in Amsterdam een juridisch gevecht over drie dure horloges en de nodige huishoudelijke spullen. Jaimie Vaes won die zaak grotendeels. Tijdens die zaak werd pijnlijk duidelijk dat de verhoudingen tussen beiden bijzonder slecht zijn. In de hal van de rechtbank bleven ze ver uit elkaar. Tijdens de behandeling van de zaak werden de nodige stekeligheden uitgewisseld en bleek dat zij zelfs een mes en een briefje bij hem thuis zou hebben achtergelaten met de tekst “Go fuck yourself”.

Jaimie Vaes voedt hun kindje Lio momenteel ook alleen op. Jorik heeft het jongetje wel erkend als zijn kind, maar heeft geen ouderlijk gezag. Dat hadden beide ouders na de geboorte moeten regelen. Volgens de advocaat van Jorik Scholten weigerde Vaes dat hij ouderlijk gezag zou krijgen. Volgens advocaat Beumer hebben ze er destijds gewoon niet aan gedacht. De rapper en zijn ex-vriendin stonden eerder deze maand ook tegenover elkaar in de rechtzaal omtrent de kwestie van hun zoontje.

