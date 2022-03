Lil Kleine laat voor het eerst van zich horen: “Ik krijg professionele hulp in Thailand”

De rapper zelf reageerde lang niet, maar nu plaatst hij een video op Instagram waarin hij toegeeft dat hij verkeerd gehandeld heeft. “Na een hele lange tijd niets van mij gehoord te hebben, wil ik op deze manier even iets van me laten horen”, vertelt hij in de video. “Ik zie in dat ik veel te lange tijd op een ongezonde manier heb geleefd, op een verkeerde manier heb geleefd en dat ik de verkeerde dingen heb gedaan als persoon. Dat ik mezelf niet ben geweest, dat ik verkeerd heb gehandeld en dat ik heel veel mensen heb pijn gedaan en heb gekwetst, en dat had nooit mogen gebeuren”, vervolgt hij. “Ik zie ook in dat wat er gebeurd is, fout is en dat daar hulp voor nodig is. Professionele hulp. Ik krijg deze professionele hulp momenteel in Thailand. Ik weet dat het een hele lange weg gaat worden, maar ik ga er met volle moed tegenaan.”