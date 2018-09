Lil’ Kleine in pikante fotoshoot met zijn verloofde SD

04 september 2018

18u54

Bron: ANP/AD 0 Showbizz Rapper Lil' Kleine (23) en zijn verloofde Jaimie Vaes (28) staan samen in de nieuwe LINDA.meiden met een stomende fotoserie. De twee zijn sinds augustus verloofd en de vonken spatten er vanaf.

"Ik kan niet alleen zijn. Jaimie is een godsgeschenk. Wie ik nu ben, en hoe ik in het leven sta, dat komt voor een groot deel door haar. Ik wil haar niet kwijtraken", vertelt de rapper in een gezamenlijk interview met het Nederlandse magazine.

Lil' Kleine vroeg zijn grote liefde Jaimie half augustus ten huwelijk. Hij ging op zijn knieën tijdens een verjaardagsfeestje dat hij voor haar organiseerde op Ibiza. Het stel leerde elkaar kennen toen Jorik Scholten, zoals Lil' Kleine in het echt heet, vijftien was en Jaimie twintig. Zij was zijn styliste. "Toen ik vijftien was, zei ik al dat ik ooit met haar zou trouwen. Ik zweer het. De aanhouder wint."

Safety-bunkertje

Over hun kennismaking, herinnert Jaimie zich dat ze vooral goed overeen kwamen. "Hij werd mijn maatje, want een vrouw van 20 met een jongetje, dat is natuurlijk niet sexy. Ik had bovendien een relatie en Jor ook, maar we zochten elkaar regelmatig op. Op een gegeven moment begonnen we elkaar vaker te zien."

Volgens Jaimie is Jorik echt gegroeid als man. "Naarmate hij ouder wordt en stappen gaat maken, zal het beeld dat mensen van hem hebben ook veranderen." Ondertussen woont het stel ook samen. "Ons huis is ons safety-bunkertje", zegt ze. "We houden van gezelligheid, van uitgaan, feestjes. Maar we hebben ook veel momenten samen."

Pensioen

Over hun toekomst heeft Lil' Kleine een duidelijk beeld. "Ik wil stoppen rond mijn 35ste", vertelt hij. "Zo lang wil ik nog werken, misschien tot mijn veertigste. Dan moet het klaar zijn. Niet alleen financieel, ook persoonlijk. Met mijn vrouw en een kind op een mooie plek wonen. Ibiza of zo. We vinden het daar allebei fijn, we zoeken er naar huizen nu."

De muzikant scoorde in 2015 een grote hit met Ronnie Flex met het nummer 'Drank & Drugs'. Vanaf november is hij op de Nederlandse buis te zien als coach in 'The Voice of Holland'.