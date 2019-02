Lil’ Kleine: “Ik kocht voor 40.000 euro aan kleren omdat ze me niet serieus namen in de winkel” DBJ

23 februari 2019

Rapper Lil' Kleine (24) heeft heel veel kleding. Zoveel zelfs dat hij al anderhalve kamer nodig heeft om het weg te krijgen, zo vertelt hij in de Nederlandse krant Het Parool. In Parijs kocht hij weleens voor 40.000 euro aan kleren omdat het personeel dacht dat hij het niet kon betalen.

De rapper was in een exclusieve modezaak in Parijs en werd door de medewerkers weggekeken, vertelt hij. “Daar ga ik heel slecht op. Om een statement te maken, koop ik dan zo veel, ook dingen die ik niet eens wil. Ik heb toen heel veel uit de rekken gepakt, voor 40.000 euro, zo bleek bij de kassa”, vertelt hij. “Toen ze me vroegen of ik dat wel kon betalen, werd ik zo boos dat ik ook nog heb geroepen: doe die hutkoffer daar er ook nog maar bij. In die winkel kom ik dus nooit meer.”

Mijn werkster ordent mijn garderobe twee keer per week Lil’ Kleine

Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, heeft enorm veel kleren, zijn garderobe neemt anderhalve kamer in beslag. “En nee, alles hangt niet keurig op kleur. Mijn werkster ordent de boel twee keer per week. Ze wast en strijkt alles. Ik ben haar dankbaar, want het is er gewoon een zootje. Ik trek alles uit de rekken en hang het niet terug, maar leg het op de grond”, zegt Lil’ Kleine.

De rapper, die donderdag zijn eigen kledinglijn Jorik lanceert, shopt graag en veel. “Ik kan spontaan een winkel binnenlopen en dan barst ik los. Als ik koopdrang heb, koop ik alles en daarna weer een tijdje niets.” Winkelen als remedie tegen een slechte dag herkent Jorik niet. “Dat heeft niets te maken met die zogenaamde misère die vrouwen aanzet tot kopen. Ik ga juist los als ik heel vrolijk ben.”