Lil’ Kleine: Huwelijk met Jaimie is uitgesteld vanwege corona

TV RECENSIE. ‘Sex Education 3’: “Naast een kruisvaart voor het tieneror­gas­me, schoolt deze show ons vooral bij in de kunst van het volwassen worden”

20 september Schokkend ordinair voor de één, heerlijk taboedoorbrekend voor de ander. Al twee seizoenen lang windt ‘Sex Education’ weinig doekjes om de seksuele bewustwording van een hoop middelbare-schoolleerlingen in een fictief Brits dorpje. En ook dit derde seizoen mogen we weer volop mee loeren in de intieme tienerlevens van onder meer Otis, Eric en Maeve. Al zet de komst van een nieuwe schooldirectrice hun levens danig op z’n kop. Of u deze populaire komische dramareeks op Netflix moet streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.