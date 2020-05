Lil’ Kleine en gezin zaten twee maanden vast in Dubai en zijn nu weer thuis Redactie

06 mei 2020

22u30

Bron: AD 0 Showbizz Bijna twee maanden heeft het geduurd, maar Lil’ Kleine en zijn gezin hebben vandaag weer voet op Nederlandse bodem gezet. De rapper deelde vandaag beelden van zijn vlucht naar huis en werd bij thuiskomst opgehaald door vrienden.

Lil’ Kleine, zijn verloofde Jaimie en zoontje Lío Zion pakten op 12 maart het vliegtuig naar Dubai. Het gezin ging er even tussenuit voor een ‘welverdiende vakantie’, maar kwam door de coronacrisis vast te zitten. Jaimie liet eerder al aan het blad Grazia weten dat de omstandigheden in Dubai niet bepaald aanvoelden als vakantie. “Wij moeten ook gewoon thuisblijven. En begrijp me niet verkeerd, we mogen echt niet klagen, we hebben het hier heel goed. Maar voor ons is het ook een heel andere vakantie geworden dan we voor ogen hadden.”



En nu is het stel sinds vanavond weer in Nederland. De 25-jarige rapper deelde vanochtend de beelden vanuit het vliegtuig, waarin onder meer te zien was hoe hij aan een glaasje champagne nipte. Ook sprak hij via FaceTime met zijn vrienden vanuit de lucht. ‘Gezichttijd in het luchtje’, grapt de rapper bij een foto op Instagram. Bij thuiskomst stond hem een verrassing te wachten: hij werd opgehaald door de vip-service van een autobedrijf waar hij vaste klant is.



Lil’ Kleine bracht tijdens zijn verblijf in Dubai het album Jongen van de straat uit. “Ik vind het woord ‘volwassen’ een beetje cliché, maar ik ben geen jong jongetje meer”, zei de rapper over de plaat.

