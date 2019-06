Lil’ Kleine (24) is vader geworden SD

10 juni 2019

08u19

Bron: ANP 25 Showbizz De Nederlandse rapper Lil’ Kleine (24) en zijn verloofde Jaimie Vaes (29) zijn de trotse ouders geworden van een eerste kindje. Dat heeft de rapper, wiens echte naam Jorik Scholten is, zondag tijdens een optreden op het 7th Sunday Festival in het Nederlandse Veghel bekendgemaakt. Dat meldt onder andere De Telegraaf.

Vorige week vertelde Scholten nog aan onze redactie hoe hard hij uitkeek naar het vaderschap. “Al ga ik het vooral op mij laten afkomen, want op voorhand kan je moeilijk inschatten hoe het voelt”, klonk het toen. “Nu doe ik zo weinig mogelijk shows, want als dat telefoontje gaat, wil ik meteen naar het ziekenhuis kunnen. Ik wil er nu ook zijn voor Jaimie, zodat ze helemaal op haar gemak is. De babykamer is klaar, alles is geregeld voor de komst van ons kindje. We hebben er thuis al een gezellig nestje van gemaakt.”

Eind vorig jaar werd bekend dat Jaimie zwanger was. Het kindje, naar verluidt een jongetje, werd in juli verwacht. Jaimie en Jorik zijn sinds 2017 samen. Normaal gezien zouden ze deze zomer ook trouwen, maar de bruiloft werd vanwege de zwangerschap uitgesteld. Hoe het kindje heet, werd nog niet bekendgemaakt.