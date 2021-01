LikeMe opnieuw grote winnaar op awardshow Ketnet

Geen bombol Sportpaleis met 16.000 kinderen en hun ouders, maar wel een opnamestudio in Lint vormde vanavond het decor voor de achtste editie van Het Gala van de Gouden K’s. Door het coronavirus konden de Ketnetters niet fysiek meezingen en meedansen met hun favoriete artiesten, maar Ketnet zorgde voor een spectaculaire thuisbeleving van de liveshow met echte én virtuele 3D-beelden. Goed voor een absolute wereldprimeur. En zo zagen de jonge kijkers dat #LikeMe als grote winnaar uit de bus kwam. De razend populaire Ketnet-reeks werd met maar liefst vijf Gouden K’s bekroond, waaronder ‘Artiest van het jaar’ en ‘Ketnet-serie van het jaar’. Die laatste prijs kregen ze uit handen van Carmen uit F.C. De Kampioenen. Zij bracht ook een mooie ode aan haar ventje Xavier, de allergrootste Kampioen van wie we in 2020 afscheid hebben moeten nemen. Met een buitenaards applaus stonden de aanwezigen en de Ketnetters thuis even stil bij dat gemis.

“Ondanks de coronacrisis zijn de fans ons niet vergeten, #LikeMe leeft nog steeds”, aldus de cast van de reeks. “Dat doet ontzettend veel deugd, we krijgen nog steeds heel lieve reacties. En ze waren superblij met de zijreeksen die we gemaakt hebben.” Maar er is ook goed nieuws: dit jaar draait #LikeMe een derde seizoen. “Vanaf april/mei starten de opnames zodat de afleveringen in januari op antenne kunnen. Met 26 gloednieuwe liedjes.” Enkele hoofdrolspelers van #LikeMe vielen ook persoonlijk in de prijzen. Zo kreeg Pommelien Thijs voor de tweede keer de award voor ‘Ketnet-acteur/actrice van het jaar’. “Mijn #LikeMe-collega’s Pommelien en Francisco waren ook genomineerd in deze categorie, maar van concurrentie was er absoluut geen sprake. Ik gunde het hen ook keihard. Meer dan mezelf zelfs.”

Haar collega Camille kreeg dan weer uit handen van Mathias Coppens en Sean Dhondt het beeldje van ‘Grave griet van het jaar’. “De mensen vinden me cool en dat is een fijn gevoel”, aldus Camille die volop bezig is aan haar eerste solo-album waarvan ze in maart haar eerste single zal releasen. “Veel wil ik er nog niet over zeggen, maar kan wel zeggen dat het Nederlandstalige popmuziek is en geen slow.” En van Jani Kazaltzis kreeg ze ook de award van ‘Outfit van het jaar’. Tijdens de liveshow droeg ze maar liefst drie verschillende outfits. Al was het vooral die tijdens de act met Regi die in het oog sprong. In een uitzonderlijke jurk, met veren van anderhalve meter, van de Belgisch-Oostenrijkse couturière Flora Miranda stond ze op het podium. Goed voor een prijskaartje van 15.000 euro. “Mijn duurste en meest bijzondere outfit ooit”, lacht ze. “Eerst was ik bang om ermee te bewegen, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.”

Na een Radio 2 Zomerhit werd ‘Vergeet de tijd’ van Regi feat. Jake Reese & OT ook beloond met een Gouden K voor Song van het jaar. Een leuke opsteker voor de dj nadat hij en zijn vrouw Elke Vanelderen gisteren bekendmaakten dat ze na 21 jaar in alle vriendschap uit mekaar zijn gegaan. In zijn speech bedankte hij nadrukkelijk zijn gezin. “Het is niet altijd makkelijk geweest, maar ik hou ontzettend veel van jullie”, aldus Regi die het beeldje in ontvangst mocht nemen uit handen van Nora Gharib en Sandra Kim als Suikerspin en Koningin uit The Masked Singer. Dat VTM-programma werd verkozen tot Familieprogramma van het jaar. En Andy Peelman, Duiveltje in The Masked Singer, werd dan weer uitgeroepen tot TV-ster van het jaar. Iets wat hij totaal niet had verwacht. “Elk jaar ben ik wel genomineerd, maar nooit kon ik mijn nominatie verzilveren. Tot nu. Ik heb gewoon Tom Waes, naar wie ik zelf enorm opkijk, verslagen. Nu kan ik vredig sterven (lacht). Ik hoop in de toekomst nog meer programma’s voor kinderen te kunnen maken, ze zijn een heel dankbaar publiek. Die zeggen meteen of iets goed is of niet. Heerlijk.”

Dit zijn de winnaars van de Gouden K’s:

Acteur/actrice van het jaar

Uitreikers: Agent Tim en Dieter uit Thuis

Gewonnen: Pommelien Thijs

Grave gast/griet van het jaar

Uitreikers: Mathias Coppens en Sean Dhondt

Gewonnen: Camille Dhont

Ketnet-programma van het jaar

Uitreiker: Carmen uit F.C. De Kampioenen

Gewonnen: Heldentoeren

TikTok-ster van het jaar

Uitreiker: Niels Destadsbader

Gewonnen: Jonatan Medart

YouTube-hit van het jaar

Uitreikers: Dina Tersago en Andy Peelman

Gewonnen: Céline Dept en Michiel Callebaut

Song van het jaar

Uitreikers: Nora Gharib en Sandra Kim uit The Masked Singer

Gewonnen: Regi feat. Jake Reese & OT

Outfit van het jaar

Uitreiker: Jani Kazaltzis

Gewonnen: Camille Dhont

Ketnet-serie van het jaar

Uitreikers: Olly Wannabe en Marc Van Ranst

Gewonnen: #LikeMe

Tv-ster van het jaar

Uitreikers: Brenda en Stijn uit Down the road

Gewonnen: Andy Peelman

Artiest van het jaar

Uitreiker: Ella Leyers

Gewonnen: #LikeMe

Familieprogramma van het jaar

Uitreikers: Samson & Marie

Gewonnen: The Masked Singer

Smos van het jaar

Uitreikers: de Ketnet-wrappers

Gewonnen: Michiel Callebaut

