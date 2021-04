Like Mike wordt papa

ShowbizzHet is een vruchtbaar jaar voor dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike. In februari kondigen Dimitri Vegas en zijn vrouw Anouk Matton al aan dat ze hun eerste kindje verwachten en nu wordt ook Like Mike papa. Dat heeft z’n vriendin Gemma Rosereyn bekendgemaakt op Instagram.

“Vijf en een halve maand zwanger! Ik kan niet wachten om onze kleine prinses te ontmoeten”, schrijft Gemma op Instagram. In tegenstelling tot broer Dimitri, wordt het bij Like Mike een meisje. Begin augustus mag het koppel hun baby dj-in-wording verwachten.

Lees verder onder de Instagrampost

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gemma Rosereyn en Michael Thivaios, zoals Like Mike in het echt door het leven gaat, leerden elkaar kennen in Los Angeles. Hoewel de twee nu onafscheidelijk zijn, ging het liefdesleven van Like Mike de voorbije jaren niet echt over rozen. De dj is meer dan elf jaar samen geweest met zijn jeugdliefde, Sara De Hertogh, maar toen Dimi en Mike steeds beroemder werden en vaker de wereld begonnen af te reizen, werd dat een beetje moeilijk voor die relatie. Deze breuk heeft volgens insiders op Mike gewogen. Even later date hij met het Amerikaanse model Alli Danielle, maar ook dat sprookje bleef helaas niet duren.

Gelukkig voor Mike liep hij op een feestje in Los Angeles nadien een nieuwe liefde tegen het knappe lijf: Gemma Rosereyn. Sindsdien vormen de twee een hechte tandem. Gemma is een opvallende figuur, ze is afkomstig van Sao Paulo in Brazilië en is een fotomodel en kunstenares. Volgens bronnen is ze een pittige jonge vrouw. “Gemma is niet op haar mondje gevallen”, klinkt het. “Ze heeft een sterk karakter en dat is precies wat Mike nodig heeft. Ze durft hem af en toe terecht te wijzen.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Gemma Rosereyn en Like Mike © RV

Babybuikje voor Anouk Matton

Ook de andere helft van het dj-duo zal binnenkort in de luiers zitten. Anouk Matton plaatste recent een foto op Instagram waarbij haar buikje al goed te zien is. Twee weken geleden zei ze nog dat ze het jammer vond dat haar lichaam amper veranderde tijdens haar zwangerschap. “Ik heb zelfs al aan de gynaecoloog gevraagd of ik wel écht zwanger ben”, lachte ze toen, maar nu kan ze niet meer onder stoelen of banken steken dat ze zwanger is. De zangeres is uitgerekend voor begin juli. “We kunnen niet wachten om ons kleine wonder deze zomer te ontmoeten”, zegt het koppel.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK: