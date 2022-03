Like Mike verrast met nieuw kapsel: “Tien jaar jonger”

TV Na uitschake­ling in ‘The Masked Singer’: Klaasje ontroert nog één keer met ‘Believe’ van Cher

Het had niet veel gescheeld of ze had in de finale gestaan, maar afgelopen vrijdag moest Schorpioen ‘The Masked Singer’ verlaten. Als troostprijs mocht Klaasje Meijer deze ochtend nog één keertje een nummer uit het VTM-programma brengen. Ze koos voor ‘Believe’ van Cher, het nummer waarmee ze alle speurders wist te ontroeren.

14 maart